شكرا لمتابعة خبر عن لقطات جوية ترصد تقدم أعمال الحفر وبناء الأساسات في ذا لاين .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تتواصل أعمال الحفر وتشييد الأساسات في مشروع ذا لاين، أحد المشاريع الكبرى ضمن نيوم، حيث تشهد المنطقة تصاعدًا في وتيرة العمل مع زيادة المعدات يوميًا لتنفيذ المدينة المستقبلية.

ويركز التطوير الحالي على إنجاز المراحل الأولية، بما في ذلك البنية التحتية والأعمال التمهيدية، حيث يتم صب أكثر من 120 قاعدة أساس أسبوعيًا، ما يجعلها أكبر عملية صب أساسات في التاريخ.

وصُممت ذا لاين لمعالجة تحديات الحياة الحضرية عبر بيئة مستدامة خالية من الشوارع والسيارات، وتعتمد بالكامل على الطاقة المتجددة.

يُذكر أن المدينة ستُبنى بامتداد 170 كم وطول 200 متر وارتفاع 500 متر، لتستوعب 9 ملايين نسمة في مساحة 34 كم² فقط، مما يقلل من البصمة البيئية ويوفر كفاءة غير مسبوقة في الموارد.