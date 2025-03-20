شكرا لمتابعة خبر عن “شعور لا يوصف”.. زوار مكة يروون لحظة رؤية الكعبة لأول مرة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تختلط مشاعر زوار مكة بين الرهبة والفرح عند رؤية الكعبة لأول مرة، حيث عبر كثيرون عن تأثرهم الشديد بهذه اللحظة الاستثنائية.

وقال أحد المعتمرين وقد غلبته الدموع: “رأيتها كأنها زهرة النرجس متفتحة، لا أستطيع وصف الشعور وقتها، أتمنى أن أقضي حياتي كلها أمام الكعبة، وأحلم أن تكون خاتمتي في مكة” .

بينما عبر آخر عن إحساسه قائلاً: “اقشعر بدني، وأخذتني هالة رهيبة من الرهبة والعظمة، اقشعرت جوارحي، بينما قال آخر : “شعرت أنني وُلدت هنا في أجمل مكان على الأرض” .

ويحكي معتمر آخر عن رحلة انتظاره لهذه اللحظة، قائلاً: “منذ 2017 وأنا أحاول زيارة الكعبة، والحمد لله تحققت أمنيتي هذا العام، حقيقي لا يوجد شعور يمكن أن يصف هذه اللحظة” .