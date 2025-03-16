شكرا لمتابعة خبر عن برناوي تبكي خلال حديثها عن مقابلة ولي العهد بعد اختيارها أول رائدة فضاء سعودية.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - لم تتمالك رائدة الفضاء السعودية ريانة برناوي دموعها وهي تروي تفاصيل لقاءها مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قبل رحلتها إلى الفضاء، واصفةً اللحظة بأنها كانت “الأجمل في حياتها”.

وأوضحت برناوي خلال برنامج “حكاية وعد”، أن سمو ولي العهد استقبلهم بحفاوة وقال لها: “أهلاً بأول رائدة فضاء سعودية وعربية ومسلمة”، مضيفة أن حديثه التحفيزي كان بمثابة دافع كبير لها ولفريقها.

كما أشارت إلى أن الأمير محمد بن سلمان طلب منهم الجلوس بجواره وتبادل معهم الأحاديث والمزاح، حيث قال لزميلها علي القرني: “راحت عليك، أخويا راح الفضاء، أنت هتكون الثاني!”، قبل أن يؤكد لهم أهمية تمثيل المملكة بأفضل صورة.

وكشفت برناوي عن تفاصيل اختيارها لتكون أول رائدة فضاء سعودية، موضحة أنها تلقت اتصالاً من مستشفى الملك فيصل التخصصي لتحديث سيرتها الذاتية، قبل أن يتم ترشيحها من قبل الهيئة السعودية للفضاء.

وأشارت إلى أن عملية الاختيار شملت لجنة تقييم محلية ودولية، واستمرت لمدة 60 يوماً تضمنت اختبارات طبية ونفسية دقيقة قبل أن يتم اعتمادها كأول رائدة فضاء سعودية.

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