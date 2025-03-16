شكرا لمتابعة خبر عن المسند يوضح المقصود بمصطلح هبات الرياح والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح أستاذ المناخ في جامعة القصيم سابقًا، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، المقصود بمصطلح هبات الرياح.

وقال الدكتور عبدالله المسند، أنه يُقصد بمصطلح هبات الرياح (Wind Gust) زيادة مفاجئة وقوية في سرعة الرياح، تتجاوز متوسط سرعتها المستمرة بفارق لا يقل عن 18.5 كم/س، وتستمر لفترة قصيرة تتراوح بين 1 إلى 20 ثانية.

وأشار إلى أنه تحدث هذه الهبات بين فترات الرياح المستمرة، كما في تموجات البحر، وتكون أكثر وضوحًا في العواصف والجبهات الهوائية.