شكرا لمتابعة خبر عن جمعية الأسر الاقتصادية تطلق هويتها الجديدة بشعار “أُسر” ولون الخزامى.. صور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - دشنت جمعية الأسر الاقتصادية؛ هويتها الجديدة بشقيها البصري والاستراتيجي تحت شعار “أُسر” ولون الخزامى، أمس الخميس 13 رمضان 1446 هـ الموافق 13 مارس 2025 م، في فندق النوفوتيل بمدينة الرياض.

وأطلق هوية “أُسر”؛ رئيس مجلس إدارة الجمعية الأستاذ/ ناصر بن فالح الغربي؛ خلال حفل “سحور الأُسر الرمضاني” الذي جمع نخبة من الشخصيات الاعتبارية والمجتمعية ورجال الأعمال، والجهات الداعمة والشريكة في خطوة تعكس التزام الجمعية في التطور المستمر ومواكبتها للتحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة ضمن رؤية السعودية 2030.

وتأتي الهوية الجديدة لتعبر عن رؤية الجمعية الطموحة ورسالتها في دعم الأسر المستفيدة، من خلال تصميم بصري حديث يعكس التمكين، التنمية، والاستدامة، إلى جانب استراتيجيات مبتكرة تهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية، وتعزيز الابتكار، وبناء شراكات مؤثرة تدعم الأسر الاقتصادية في رحلتها نحو الاكتفاء المالي وريادة الأعمال وبناء المشاريع.

من جهته؛ أكد رئيس مجلس إدارة جمعية الأسر الاقتصادية الأستاذ ناصر الغربي، أن إطلاق الهوية للجمعية تأتي ضمن استراتيجية تطوير شاملة تهدف إلى ترسيخ دور الجمعية كرافد ومحرك رئيس في تمكين الأسر الاقتصادية وتحفيزها على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية.

وأضاف: تسعى الجمعية من خلال هذه الهوية الجديدة إلى تحقيق أثر أعمق في تطوير المجتمع، وتعزيز قدرات أُسرها من خلال برامج تنموية متكاملة عبر شراكات مع القطاعات الثلاثة (الحكومي، الخاص، وغير الربحي).