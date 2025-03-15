السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع 700 سلة غذائية بإقليم تيلابيري في جمهورية النيجر

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 700 سلة غذائية للأسر الأكثر احتياجًا في إقليم تيلابيري بجمهورية النيجر، استفاد منها 4.900 فرد، وذلك ضمن مشروع توزيع سلة “إطعام” الرمضاني في جمهورية النيجر للعام 1446هـ.

يُذكر أن مشروع “إطعام” بمرحلته الرابعة يستهدف توزيع 390.109 سلال غذائية في 27 دولة خلال شهر رمضان، يستفيد منها 2.304.104 أفراد، بتكلفة تتجاوز 67 مليونًا و 64 ألف ريال.

ويأتي ذلك في إطار سعي المملكة ممثلة بالمركز لتعزيز الأمن الغذائي، وتخفيف معاناة المحتاجين وتوفير متطلباتهم الأساسية من الغذاء خلال شهر رمضان.

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