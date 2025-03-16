نيوكاسل يعود لمنصات التتويج الانكليزية بالبصمة السعودية

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: في صيف 2021 حصل صندوق الاستثمارات العامة السعودي على ملكية نادي نيوكاسل الإنكليزي العريق، مقابل 305 ملايين جنيه إسترليني، وفي مساء الأحد 16 آذار (مارس) حصل الفريق على أول لقب له، وهو كأس الرابطة الانكليزية على حساب ليفربول بهدفين لهدف.

وهي أول بطولة لنيوكاسل بعد انتظار دام 70 عاماً بالتمام والكمال، فقد كان آخر لقب لهم في الكرة الانكليزية عام 1955 حينما فاوزا بكأس انجلترا، الأمر الذي يؤكد بصمة الإدارة والملكية السعودية مع النادي الانكليزي العريق، خاصة أن صفقات الانتقالات والنفقات تمت باحترافية وهدوء وبمراعاة كاملة لقواعد اللعب المالي النظيف.

كما شهدت فترة الملكية والأدارة السعودية القصيرة تأهل الفريق لدوري الأبطال، ودخوله قائمة التوب 4 في البريميرليغ، وبلوغ نهائي كأس الرابطة من قبل، مما يعني أن الفريق أصبح يعيش فترة جديدة تشهد انجازات لم تتحقق له منذ عقود بعيدة، كما أن مديره الفني إيدي هاو يعانق المجد، فقد حصد الليلة (مساء الأحد) كأس الرابطة، وهو أول مدرب انكليزي يفوز بلقب منذ عام 2008.

فقد توج فريق نيوكاسل يونايتد بلقب كأس رابطة الأندية المحترفة "كاراباو" للموسم الحالي 2024-25 إثر تغلبه في المباراة النهائية على حساب ليفربول بنتجية 2-1 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد على ملعب "ويمبلي".

أهداف المباراة

وجاءت أهداف المباراة عن طريق كل من دان بورن، وألكسندر إيزاك في الدقيقتين 45، و53 على التوالي لصالح نيوكاسل يونايتد، بينما أحرز الإيطالي فيديريكو كييزا هدف ليفربول الوحيد بالدقيقة 94.

وصعد ليفربول للمباراة النهائية فى بطولة كأس الرابطة "الكاراباو" بعدما حقق فوزًا عريضًا على توتنهام برباعية نظيفة فى مباراة الإياب بالدور نصف النهائي التي جمعتهما بملعب "آنفيلد".

وكانت مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين بملعب "توتنهام" انتهت بفوز توتنهام بهدف دون مقابل، ليتفوق ليفربول في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 4 – 1.

في حين حجز نيوكاسل يونايتد تذكرته إلى نهائي مسابقة كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة بعدما تفوق على أرسنال بنتيجة 4 – 0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب ضمن منافسات الدور نصف النهائي.

ليفربول ضد نيوكاسل

وودع ليفربول دوري أبطال أوروبا من دور الـ 16 بعدما تعادل مع باريس سان جيرمان الفرنسي بنتيجة 1 – 1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، حيث تبادل الفريقان الفوز خارج ملعبهما بهدف دون مقابل.

وتمكن باريس سان جيرمان من خطف بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال أوروبا بعدما فاز بنتيجة 4 – 1 بركلات الترجيح بعدما استمر التعادل في الأوقات الإضافية.