شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الـ5 ناشئين الصاعدين لتدريب فريق الزمالك.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الذي أقيم اليوم الإثنين على ملعب النادي، تصعيد عدد من الناشئين للمشاركة فى التدريبات لتعويض غياب الدوليين محمد عواد وحسام عبد المجيد ونبيل عماد دونجا ومحمد شحاتة وأحمد مصطفى "زيزو" للتواجد في معسكر منتخب مصر استعداداً لخوض مباراتي إثيوبيا وسيراليون في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم، بجانب غياب التونسي سيف الجزيري للانضمام لمعسكر منتخب بلاده، ومحمد السيد لاعب الوسط لتواجده في صفوف منتخب الشباب الذي يستعد لخوض دورة ودية في قطر.

وشهد تدريب الزمالك اليوم مشاركة كل من حارس المرمى مؤمن وائل 2006، حسام عاشور التقى لاعب وسط فريق 2007، أيمن أمير عبد العزيز مهاجم فريق مواليد 2006، الحارس محمد عبد الفتاح 2005، عمر ياسر لاعب وسط فريق 2008.

وأدى لاعبو الفريق الذين شاركوا بصورة أساسية في مباراة سموحة الأخيرة في دور الثمانية لكأس مصر، تدريبات استشفائية، وفضّل الجهاز الفني خوض المجموعة الأساسية تدريبات استشفائية وتأهيلية، دون المشاركة في باقي فقرات المران خوفاً من تعرضهم للإجهاد قبل اللقاء المقبل.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة الجونة المقرر لها الأربعاء المقبل باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات كأس عاصمة مصر.



أيمن أمير عبد العزيز 2006



حسام عاشور 2007



عمر ياسر 2008



محمد عبد الفتاح 2005