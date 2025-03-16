شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التنفيذي لـ"أكوا باور" السعودية : استثماراتنا فى مصر زادت بـ1.5 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

كشف المهندس حسن أمين الرئيس التنفيذي لشركة أكوا باور السعودية فى مصر ، أن استثمارات الشركة فى مجال الطاقة الجديدة و المتجددة زادت مع الإغلاق المالى 2024 بحوالى مليار و 500 مليون دولار بعد توقيع عقد إنشاء محطة رياح جبل الزيت لإنتاج الكهرباء بقدرة 1100 ميجا وات.

و أضاف امين فى تصريحات خاصة ل ”الخليج 365” ، على هامش حفل الإفطار السنوى للشركة بحضور الدكتور محمد موسي عمران رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك و الدكتور محمد الخياط رئيس هيئة الطاقة الجديدة و المتجددة ، أن هناك استثمارات ب2 مليار دولار لإنشاء محطة رياح بالزعفرانة.

و أشار امين إلى أن هناك استثمارات بقيمة 4 مليار دولار فى مجال الهيدروجين الاخضر فى مصر سيكون الأضخم و الكبر على مستوى الشرق الأوسط ، مشيرا إلى أنه قريبا سيتم الإعلان عن اضخم مشروع لتحلية مياه الشرب بالمنطقة.