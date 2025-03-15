شكرا لبحثكم عن خبر اللواء الزبيدي يصل المكلا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وصل عيدروس الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي ونائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم السبت إلى مدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت، في زيارة تهدف إلى بحث الأوضاع في المحافظة ولقاء المسؤولين المحليين.

وكان في استقبال الزبيدي لدى وصوله إلى مطار الريان محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي، وقائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن طالب بارجاش، إضافة إلى عدد من القيادات العسكرية والأمنية ومسؤولين في المجلس الانتقالي الجنوبي.

وتأتي زيارة الزبيدي إلى حضرموت بعد جولة مماثلة في محافظة المهرة، حيث أجرى لقاءات مع مسؤولين محليين وعسكريين، في إطار تحركات المجلس الانتقالي لتعزيز وجوده .