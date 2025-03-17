شكرا لبحثكم عن خبر بدعم إماراتي..هيئة المساعدات الإنسانية في المجلس الانتقالي الجنوبي تسير قوافل إغاثية كبرى إلى المحافظات الجنوبية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

في إطار جهودها الإنسانية المستمرة، دشنت هيئة المساعدات الإنسانية في المجلس الانتقالي الجنوبي اليوم الأحد قوافل من المساعدات الإغاثية المقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة إلى المحافظات الجنوبية، وذلك لدعم أسر الشهداء والفئات الأشد احتياجًا، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.

إشراف ورعاية القيادة

تأتي هذه المساعدات المقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة بإشراف مباشر من هيئة الإغاثة والأعمال الإنسانية، وبرعاية كريمة من الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي ونائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، تأكيدًا على التزام القيادة بدعم أبناء الجنوب والوقوف إلى جانبهم في مختلف الظروف.

تفاصيل القوافل الإغاثية

من المتوقع أن تصل دفعة كبيرة من المساعدات اليوم إلى محافظة الضالع، حيث تم تخصيص:

7,486 سلة غذائية متكاملة

وفي الوقت نفسه، تحركت القوافل المخصصة لمحافظة لحج، وذلك ضمن خطة توزيع شاملة تغطي كافة المناطق المستحقة، وفقًا لآلية منظمة تضمن إيصال المواد الغذائية إلى الفئات الأكثر احتياجًا، خاصة أسر الشهداء الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن.

توزيع مستمر لباقي المحافظات

تستمر هيئة الإغاثة والأعمال الإنسانية في إرسال القوافل الإغاثية إلى باقي المحافظات الجنوبية، حيث تعمل الفرق الميدانية على إيصال الدعم إلى مستحقيه في أسرع وقت ممكن، بما يضمن وصول المساعدات إلى المحتاجين بشكل عادل ومنظم.

جهود إنسانية متواصلة

تمثل هذه القوافل امتدادًا للدور الإنساني الذي تقدمه الإمارات في الجنوب، حيث ساهمت خلال السنوات الماضية في توفير مساعدات غذائية وصحية وتعليمية، مما أسهم بشكل كبير في تخفيف معاناة المواطنين وتعزيز الاستقرار المعيشي في ظل الأوضاع الراهنة.

وتؤكد هذه الجهود على عمق العلاقات الأخوية بين الجنوب والإمارات، التي تواصل وقوفها إلى جانب الشعب الجنوبي من خلال مبادرات إنسانية تهدف إلى تحسين حياة الأسر المتضررة والمحتاجة.