شكرا لبحثكم عن خبر بمشاركة «كاك بنك» .. افتتاح معرض الخدمات والمنتجات المصرفية ضمن أسبوع المال العالمي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عدن، اعلام كاك بنك:

شارك بنك التسليف التعاوني والزراعي «كاك بنك» في افتتاح معرض الخدمات والمنتجات المصرفية الذي يُقام ضمن فعاليات أسبوع المال العالمي في ساحة عدن مول خلال الفترة من 17 وحتى 19 مارس 2025، وذلك بهدف تعزيز الوعي المالي والمصرفي لدى الجمهور وتسليط الضوء على أحدث الخدمات المالية والتقنيات المصرفية.

وشهد جناح «كاك بنك» زيارة عدد من المسؤولين، من بينهم منصور راجح، وكيل قطاع الرقابة على البنوك، ومحمود الجرادي، مأمور مديرية صيرة، وصلاح العاقل، وكيل محافظة عدن، الذين اطلعوا على أبرز الخدمات والمنتجات المصرفية التي يقدمها البنك.

وخلال البوم الافتتاحي للمعرض اكد الاستاذ/ رفيق القباطي نائب الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات المصرفية حرص البنك على تقديم حلول مالية مبتكرة تلبي احتياجات العملاء وتعزز من الشمول المالي في المجتمع، وذلك من خلال عرض باقات متنوعه من المنتجات والخدمات المصرفية فى أسبوع المال العالمي تتواكب مع التوجهات المصرفية الحديثة وأهداف التنمية الاقتصادية.

ويهدف المعرض إلى تعريف الزوار بالخدمات المصرفية وأهمية الادخار والتخطيط المالي، بالإضافة إلى الترويج لأحدث التقنيات المصرفية الرقمية، مما يعكس التزام القطاع المصرفي في اليمن بتعزيز الثقافة المالية بين مختلف فئات المجتمع.