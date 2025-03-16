شكرا لبحثكم عن خبر «تدشين فعاليات أسبوع المال العالمي في اليمن بمشاركة «كاك بنك والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن، اعلام كاك بنك:

برعاية كريمة من دولة رئيس الوزراء الدكتور احمد عوض بن مبارك، وبأشراف معالي محافظ البنك المركزي اليمني، الأستاذ أحمد أحمد غالب، انطلقت اليوم الأحد فعاليات أسبوع المال العالمي في اليمن، والذي يستمر خلال الفترة من 16 إلى 22 مارس 2025 تحت شعار "فكر قبل أن تتبع – ثروتك تُصنع بحكمة".

وشهدت الفعالية مشاركة فاعله من بنك التسليف التعاوني والزراعي «كاك بنك» إلى جانب نخبة من المؤسسات المالية والمصرفية، بهدف تعزيز الوعي المالي ونشر الثقافة المصرفية بين مختلف فئات المجتمع، مع التركيز على أهمية الإدارة الحكيمة للموارد المالية واتخاذ قرارات استثمارية مدروسة.

ويأتي تنظيم هذا الحدث في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الشمول المالي، ورفع مستوى الوعي لدى الأفراد بأهمية التخطيط المالي ، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.

ويتضمن أسبوع المال العالمي في اليمن سلسلة من الفعاليات، تشمل ورش عمل، وجلسات توعوية، وحملات إعلامية تهدف إلى تمكين الأفراد من اتخاذ قرارات مالية سليمة، مع التركيز على التكنولوجيا المالية والابتكار في الخدمات المصرفية.

وبالنيابة عن محافظ البنك المركزي اليمني، اكد نائب المحافظ محمد عمر باناجه خلال كلمته الافتتاحية، على أهمية نشر الوعي المالي في أوساط الشباب والمجتمع ككل، وتشجيع ثقافة الادخار والاستثمار المسؤول، مشيدًا بالدور الذي تلعبه المؤسسات المصرفية في دعم هذه المبادرات وتعزيز الاستقرار المالي.

من جانبه، أكد نائب الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات المصرفية في كاك بنك الاستاذ/ رفيق القباطي، على التزام البنك بدعم المبادرات الهادفة إلى نشر الوعي المالي وتعزيز الشمول المالي بما يحقق الوصول إلى رفاهية مالية في المجتمع، مشيرًا إلى دور القطاع المصرفي في تمكين الشباب اقتصادياً وتوفير بيئة مالية أكثر استدامة .

حضر حفل التدشين، منصور راجح وكيل قطاع الرقابة في البنك المركزي، ومثل كاك بنك خلال الحفل، فواز بن شعيب نائب الرئيس التنفيذي لقطاع كاك اسلامي، محمد ابو حاتم مساعد نائب الرئيس التنفيذي لقطاع تطوير الاعمال، عارف حنش، مدير ادارة التسويق وادارة الفروع، معين الزبيري مدير ادارة الالتزام.