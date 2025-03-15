شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط تهريب 387 كيلوجرامًا من المخدرات في جازان وعسير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان تهريب (252) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، واستكملت الإجراءات النظامية الأولية، وسلمت المضبوطات لجهة الاختصاص.

كما قبضت الدوريات بجازان على (3) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم (90) كيلوجرامًا من نبات القات.

في نفس السياق، ألقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات القبض على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية بمنطقة جازان لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي. دوريات حرس الحدود وفي منطقة عسير، قبضت دوريات حرس الحدود في قطاع الربوعة على (3) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم (45) كيلوجرامًا من نبات القات.

وأهابت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.

وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني Email: [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.