شكرا لقرائتكم خبر عن 17 منطقة.. مبادرة بسطة خير خطوة طموحة نحو تمكين الباعة الجائلين والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.