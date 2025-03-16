- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم خبر عن 17 منطقة.. مبادرة بسطة خير خطوة طموحة نحو تمكين الباعة الجائلين والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - يمثل إطلاق مبادرة بسطة خير في 17 منطقة من مناطق المملكة، كخطوة طموحة نحو تمكين الباعة الجائلين في المجتمع السعودي.
ويأتي هذا انطلاقًا من رؤية السعودية 2030 وفي إطار تعزيز التنمية المستدامة وتمكين الفئات المحتاجة، برعاية ودعم الأمانات في جميع المناطق بما يعزز دور الأمانات في تحويل الباعة الجائلين من اقتصاد غير رسمي إلى جزء من الاقتصاد الوطني.
وذلك من خلال تهيئة فرص اقتصادية مستدامة عبر تنظيم عمل الباعة الجائلين وتعزيز حركة البيع والتجارة الصغيرة.
وذلك من خلال توفير فرص تهدف لتمكينهم في تحقيق دخل مستدام يسهم في تحقيق النمو الفردي وينعكس على الاقتصاد الوطني.
وستسهم مبادرة تمكين وتطوير الباعة الجائلين "بسطة خير" في تشغيل أكثر من 340 بسطة في مختلف مناطق المملكة وبإجمالي مبيعات مليون ريال خلال 15 يوم من إطلاق الفعالية.
ويأتي هذا انطلاقًا من رؤية السعودية 2030 وفي إطار تعزيز التنمية المستدامة وتمكين الفئات المحتاجة، برعاية ودعم الأمانات في جميع المناطق بما يعزز دور الأمانات في تحويل الباعة الجائلين من اقتصاد غير رسمي إلى جزء من الاقتصاد الوطني.
مبادرة بسطة خيرويطلق فريق دعم وتمكين وتطوير الباعة الجائلين من وزارة البلديات والإسكان مبادرة بسطة خير كخطوة نحو تغيير مستدام، لدعم الفئات الأكثر احتياجًا من الأرامل والمطلقات.
وذلك من خلال تهيئة فرص اقتصادية مستدامة عبر تنظيم عمل الباعة الجائلين وتعزيز حركة البيع والتجارة الصغيرة.
دعم الباعة الجائلين في السعوديةوتهدف مبادرة بسطة خير إلى تحسين مفهوم الباعة الجائلين وإبرازهم كنماذج منظمة، تحظى بالدعم الرسمي والمجتمعي، و تعزز الاقتصاد المحلي.
وذلك من خلال توفير فرص تهدف لتمكينهم في تحقيق دخل مستدام يسهم في تحقيق النمو الفردي وينعكس على الاقتصاد الوطني.
دعم وتمكين وتطوير الباعة الجائلينهذا ويوفر فريق دعم وتمكين وتطوير الباعة الجائلين من وزارة البلديات والإسكان فرص تدريبية وتعليمية للباعة الجائلين بالإضافة إلى تقديم الاستشارات في مجال إدارة الأعمال والتسويق لتعزيز قدرة الباعة على تحسين منتجاتهم وزيادة دخلهم.
وستسهم مبادرة تمكين وتطوير الباعة الجائلين "بسطة خير" في تشغيل أكثر من 340 بسطة في مختلف مناطق المملكة وبإجمالي مبيعات مليون ريال خلال 15 يوم من إطلاق الفعالية.