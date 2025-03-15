السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع 150 سلة غذائية في مدينتي بوخارست وكونستانسا بجمهورية رومانيا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، 150 سلة غذائية في مدينة بوخارست ومدينة كونستانسا بجمهورية رومانيا، استفاد منها 150 أسرة، ضمن مشروع توزيع سلة “إطعام” الرمضاني في رومانيا للعام 1446هـ.

ويستهدف مشروع “إطعام” بمرحلته الرابعة توزيع 390.109 سلال غذائية في 27 دولة خلال شهر رمضان، يستفيد منها 2.304.104 أفراد، بتكلفة تتجاوز 67 مليونًا و64 ألف ريال.

وتأتي هذه المبادرة في إطار منظومة المشاريع الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة عبر ذراعها مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتوفير الأمن الغذائي في العديد من الدول الشقيقة والصديقة في مختلف أنحاء العالم خلال شهر رمضان.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط