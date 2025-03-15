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شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يهنئ رئيس وزراء كندا بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لدولة السيد مارك كارني، بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة برئاسته وأدائه اليمين الدستورية رئيسًا لوزراء كندا.
وعبر سمو ولي العهد، عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لدولته، ولشعب كندا الصديق المزيد من التقدم والرقي.
وبحضور الحاكمة العامة ماري سيمون، أدي كارني اليمين الدستورية كرئيس وزراء كندا.
ووسط تغييرات عديدة في المناصب الوزارية التي ورثها عن جاستن ترودو، أعاد كارني تشكيل حكومته بهدف التعامل مع واشنطن.
وعبر سمو ولي العهد، عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لدولته، ولشعب كندا الصديق المزيد من التقدم والرقي.
الحكومة الكندية الجديدةوفي وقت سابق، كان أدى مارك كارني اليمين الدستورية كرئيس وزراء كندا، بحسب ما ذكرت "رويترز" أمس الجمعة.
وبحضور الحاكمة العامة ماري سيمون، أدي كارني اليمين الدستورية كرئيس وزراء كندا.
ووسط تغييرات عديدة في المناصب الوزارية التي ورثها عن جاستن ترودو، أعاد كارني تشكيل حكومته بهدف التعامل مع واشنطن.