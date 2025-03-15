شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يهنئ رئيس وزراء كندا بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.