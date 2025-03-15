شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تعلن نجاح تشغيل القمر الاصطناعي "المنذر" في مداره بالفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة الوطنية البحرينية لعلوم الفضاء، اليوم /السبت/، نجاح تشغيل القمر الاصطناعي المنذر في مداره، والذي يعد أول قمر اصطناعي بحريني صمم ونفذ في المملكة.

وذكرت الهيئة - في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية (بنا) - إن القمر الاصطناعي "المنذر" تمكن من فتح ألواحه الشمسية ومستشعراته وإرسال أول إشارة بنجاح إلى محطات الاستقبال الأرضي وبذلك تم تأكيد سلامة القمر الاصطناعي.

يذكر أن القمر الاصطناعي "المنذر" أطلق صباح اليوم باستخدام صاروخ (فالكون 9)، الذي تم تطويره من قبل شركة (سبيس إكس)، وذلك من قاعدة فاندنبرج الفضائية في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية البحرينية لعلوم الفضاء، الدكتور محمد إبراهيم العسيري، أن إطلاق القمر الصناعي "المنذر" يمثل إنجازًا غير مسبوق ويعكس التقدم البحريني في قطاع الفضاء.

وأوضح أن "المنذر"، وهو قمر صناعي نانوي يزن حوالي 3.2 كجم، يتميز بحمولات تقنية مبتكرة وقدرات تحليل ومعالجة بيانات متقدمة تمكنه من العمل بكفاءة في بيئة الفضاء.

وأضاف أن "المنذر" يضم أربع حمولات تقنية رئيسية، تشمل كاميرا فضائية متوسطة الدقة مخصصة لتصوير البحرين ومياهها الإقليمية، وحمولة للذكاء الاصطناعي تتيح تحليل الصور الفضائية على متن القمر مباشرة، كما يحتوي على حمولة للأمن السيبراني، وهي تقنية بحرينية بالكامل لحماية بيانات القمر عبر التشفير المتقدم، مشيرا إلى أنه تم تجهيز "المنذر" بحمولة للبث الراديوي بهدف تعزيز الهوية الوطنية في الفضاء، حيث يقوم القمر ببث النشيد الوطني وكلمة لملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، عبر ترددات مخصصة لهواة اللاسلكي حول العالم، مما يتيح استقبال البث والتعرف على إنجازات البحرين الفضائية.

وأكد العسيري أن مشروع "المنذر" يمثل رؤية وطنية لتوطين تقنيات الفضاء في البحرين، حيث ساهم المشروع في تمكين مهندسين بحرينيين شباب من اكتساب خبرات عملية شاملة في تطوير الأنظمة الفضائية، بدءًا من التخطيط والتصميم وصولًا إلى الاختبارات.