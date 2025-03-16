تكنولوجيا: جهاز Redmi اللوحي المخصص للألعاب ينطلق رسميًا مع هاتف Redmi K80 Ultra

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعمل شاومي هذا العام على تطوير عدة أجهزة لوحية، من بينها طرازان رائدان. لكن يبدو أن جهاز Redmi اللوحي المخصص للألعاب هو الأكثر إثارة للاهتمام، خاصةً بعد ظهور تفاصيل جديدة حول موعد إطلاقه.

وفقًا لتسريبات محطة الدردشة الرقمية، تستعد شاومي للكشف عن Redmi Gaming Tablet خلال الأشهر المقبلة، بالتزامن مع إطلاق هاتفها الرائد لهذا العام Redmi K80 Ultra.

لم يُحدد بعد الموعد الدقيق لإطلاق الهاتف، لكن بالنظر إلى توقيت إصدارات الأجيال السابقة، من المحتمل أن يكون الحدث في يوليو أو أغسطس.

وتشير التسريبات السابقة إلى أن Redmi K80 Ultra سيأتي بشاشة بحجم 6.8 بوصة وبطارية سيليكون-كربون بسعة تقارب 7400 مللي أمبير.

في المقابل، سيكون Redmi Gaming Tablet أصغر حجمًا مع شاشة 8 بوصات وتصميم يضم منفذي USB-C مزدوجين، مما يجعله جهازًا موجهًا للأداء العالي. من المتوقع أن يعمل كلا الجهازين بمعالج Dimensity 9400+ من ميدياتك، والذي أكدت الشركة رسميًا أنه سيُطرح في 11 أبريل.

إلى جانب Redmi K80 Ultra وRedmi Gaming Tablet، تستعد شاومي أيضًا لإطلاق Redmi Turbo 4 Pro قريبًا. من المتوقع أن يظهر هذا الجهاز لأول مرة خلال أبريل، وسيعتمد على معالج Snapdragon 8S Elite.

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