تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن Vivo Pad 5 Pro خليفة Pad 3 Pro الرائد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت Vivo عن Pad 3 Pro كأحدث جهاز لوحي رائد يعمل بنظام Android، لكن يُعتقد أن خليفته سيحمل اسم Pad 5 Pro، حيث تفضل الشركة عادةً تخطي الرقم 4 في تسمية منتجاتها.

قد يحتاج الجهاز اللوحي إلى هذا الاسم لتمييزه عن جهاز Oppo Pad 4 Pro المتوقع إطلاقه قريبًا، على الرغم من أن المواصفات المسربة تشير إلى أنه من غير المرجح الخلط بينهما.

تشير التسريبات إلى أن “Pad 5 Pro” هو الجهاز اللوحي الغامض الذي يدعم الشحن بقوة 66 واط من تسريب سابق. إذا صح ذلك، فهذا يعني أنه سيشحن بسرعة أقل مقارنةً بمنافسه المفترض من Oppo عند الإطلاق.

ومع ذلك، قد يتمتع ببطارية أكبر بين الاثنين، بسعة 11,790 مللي أمبير، والتي قد يتم تقريبها إلى 12,000 مللي أمبير لأغراض التسويق، رغم أن ذلك لن يمثل تحسنًا كبيرًا عن بطارية Pad 3 Pro التي تبلغ حوالي 11,500 مللي أمبير.

يُعتقد أن Pad 5 Pro سيعمل بمعالج MediaTek Dimensity 9400 بدلاً من Dimensity 9300 في سلفه، لكن هذا قد لا يكفي للتغلب على معالج Snapdragon 8 Elite المرتبط بـ Pad 4 Pro.

كما يبدو أن “Pad 5 Pro” سيحتفظ بنفس الكاميرات، وخيارات الذاكرة العشوائية من 8 إلى 16 جيجابايت، وحتى شاشة LCD بحجم حوالي 13 بوصة بدقة 3.1K ومعدل تحديث 144 هرتز مثل Pad 3 Pro.

من المتوقع أن يتم الكشف عنه إلى جانب Vivo X200 Ultra وX200s في أبريل 2025، ربما مع بعض الملحقات مثل سماعات أذن جديدة وساعة ذكية جديدة.

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