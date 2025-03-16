تكنولوجيا: Gemini يستعد لاستبدال مساعد جوجل على الهواتف والأجهزة الذكية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت جوجل عملية استبدال Google Assistant بمساعدها الجديد Gemini، الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي التوليدي لتعزيز الإنتاجية والتفاعل. يهدف هذا التغيير إلى توفير مساعد أكثر تطورًا وقابلية للتكيف، استنادًا إلى أحدث تطورات الذكاء الاصطناعي.

خلال الأشهر المقبلة، ستتوقف الإصدارات القديمة من Google Assistant عن العمل على معظم الأجهزة المحمولة، بينما سيتم نقل الأجهزة اللوحية، والسيارات، والأجهزة القابلة للارتداء، وأجهزة المنزل الذكي (مثل مكبرات الصوت وأجهزة التلفاز) إلى Gemini لاحقًا هذا العام.

يأتي هذا التحديث استجابةً لردود فعل إيجابية من المستخدمين الذين استفادوا من الميزات المطورة في Gemini، مثل تشغيل الموسيقى، ضبط المؤقتات، والتحكم في شاشة القفل، والتي أصبحت جميعها مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

منذ إطلاقه، توسّع Gemini ليشمل أكثر من 40 لغة في أكثر من 200 دولة، بينما تستمر جوجل في تحسينه لتقديم تجربة متكاملة تتجاوز وظائف Google Assistant التقليدية.

هذا وبالإضافة إلى تشغيل الموسيقى، إدارة الوقت، وتنفيذ الأوامر على شاشة القفل، يقدم Gemini ميزات متقدمة مثل Gemini Live للمحادثات التفاعلية متعددة الوسائط، وميزة البحث العميق للحصول على معلومات دقيقة وشاملة.

تسعى جوجل إلى جعل Gemini الجيل الجديد من المساعدين الرقميين، مستفيدةً من الذكاء الاصطناعي التوليدي لتقديم تجربة أكثر سلاسة وذكاءً عبر مختلف الأجهزة.

وخلال فترة الانتقال، سيظل Google Assistant متاحًا على الأجهزة التي لم يتم تحويلها بعد، حتى يتم اعتماد Gemini بالكامل.

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