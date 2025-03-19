تكنولوجيا: سامسونج تطرح الموجة الأولى من الاصدار النهائي من One UI 7 في 7 أبريل وليس في كل الدول

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت Samsung في طرح النسخة التجريبية من One UI 7 لأجهزة Galaxy Z Fold6 وZ Flip6 في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكوريا والهند، وكذلك لسلسلة Galaxy S23. قد تفترض أن هذه الدول ستكون ضمن الموجة الأولى التي تحصل على الإصدار النهائي من البرنامج الجديد، وهذا صحيح تقريبًا، لكن هناك استثناءات.

وفقًا للبيان الصحفي العالمي، سيصل الإصدار النهائي من One UI 7 إلى سلسلة Galaxy S24 وGalaxy Z Fold6 وZ Flip6 في 7 أبريل. البيانات الصحفية في المملكة المتحدة وكوريا والهند تذكر جميعًا هذا التاريخ نفسه، 7 أبريل، دون تغيير. لكن البيان الصحفي الأمريكي يوضح شيئًا مختلفًا: “سيتوفر التحديث في الولايات المتحدة بدءًا من سلسلة Galaxy S24 وGalaxy Z Fold6 وZ Flip6 في 10 أبريل، مع التوسع تدريجيًا إلى المزيد من هواتف وأجهزة Galaxy اللوحية.”

هذا يعني تأخيرًا بسيطًا في بعض المناطق، بما في ذلك الولايات المتحدة، لكنه ليس كبيرًا – ثلاثة أيام إضافية بعد طول انتظار ليست مشكلة كبيرة، لكن الصبر قد يكون على وشك النفاد لدى مستخدمي الأجهزة القديمة من Galaxy. لم يصدر بيان صحفي خاص بكندا أو المكسيكو، لذا لا نعلم إن كان هذا التأخير يشمل أمريكا الشمالية بأكملها أم أنه خاص بالولايات المتحدة فقط.

من ناحية أخرى، صياغة البيانات الصحفية تبدو غامضة بعض الشيء. البيان الأمريكي يبدأ بالقول إن “الطرح الرسمي لـ One UI 7 سيبدأ في 7 أبريل”، ثم يوضح لاحقًا أن الإصدار في الولايات المتحدة محدد بـ 10 أبريل. البيانات المحلية الأخرى تذكر فقط 7 أبريل دون تحديد توقيت خاص بكل بلد. قد يعني هذا أن دولًا أخرى ستشهد تأخيرًا بسيطًا أيضًا، أو ربما لا. في النهاية، يبدو أن الأفضل هو التحلي بالصبر، خاصة إذا كان جهازك أقدم من S24.

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