تكنولوجيا: GM تتعاون مع Nvidia لتعزيز القيادة الذاتية في السيارات الكهربائية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تسعى General Motors إلى تعزيز سياراتها الكهربائية المستقبلية وتحسين عمليات التصنيع الذكي من خلال شراكة جديدة مع Nvidia. ستتيح هذه الشراكة لـ GM الاستفادة من رقائق الذكاء الاصطناعي المتطورة وبرمجيات Nvidia لتطوير تقنيات القيادة الذاتية وتبسيط أعمال المصانع. تخطط GM لاستخدام منصات Nvidia المتقدمة لتدريب نماذجها الخاصة في تخطيط المصانع، مما يجعل عملية الإنتاج أكثر كفاءة، بالإضافة إلى دمج تقنيات القيادة الذاتية من Nvidia في أنظمة مساعدة السائق المستقبلية. لم يتم الكشف عن التفاصيل المالية للاتفاق، لكن تم التأكيد على أن GM ستشتري رقائق Nvidia لهذه الأنظمة.

تأتي هذه الشراكة في وقت يركز فيه صانعو السيارات التقليديون بشكل متزايد على تقنيات القيادة الذاتية. كانت GM قد استثمرت سابقًا في خدمة Cruise لسيارات الأجرة الروبوتية التي اعتمدت رقائق Nvidia، لكنها أوقفت المشروع لاحقًا. الآن، تركز الشركة على إدخال ميزات مساعدة السائق المتقدمة في السيارات الشخصية، وهذه الشراكة قد تقدم نهجًا أكثر استقرارًا واقتصادية. يُتوقع أن تحقق تقنية SuperCruise الحالية من GM إيرادات سنوية تصل إلى حوالي 2 مليار دولار خلال خمس سنوات.

شراكة GM مع Nvidia ليست الأولى من نوعها، فقد سبقتها شركات كبرى مثل Toyota وHyundai وBYD وMercedes-Benz وRivian في استخدام تقنيات Nvidia لتطوير طموحاتها في القيادة الذاتية. تقدم Nvidia رقائق AGX متنوعة، مثل AGX Orin بقدرة 254 تريليون عملية في الثانية، وAGX Thor المدعوم بمعالجات Blackwell الأحدث بقوة 1,000 تريليون عملية في الثانية، لكن GM لم تحدد بعد أي رقاقة ستعتمدها.

بعد استثمارات ضخمة في السيارات ذاتية القيادة، تتخذ GM الآن نهجًا أكثر حذرًا. معظم الأنظمة المتاحة للمستهلكين حاليًا تتطلب يقظة السائق، حتى في الأوضاع بدون استخدام اليدين. باستثناء Waymo، تظل خدمات سيارات الأجرة الروبوتية واسعة النطاق تجريبية إلى حد كبير. أعلنت Tesla عن خطط لإطلاق خدمة سيارات الأجرة الروبوتية في أوستن بحلول يونيو، حيث يتوقع Elon Musk أن تعزز قيمة الشركة بشكل كبير.

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