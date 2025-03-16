هالة صدقي تكشف سبب غضبها من مخرج “إش إش”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الفنانة هالة صدقي على حسابها الخاص بـ”إنستغرام” مقطع فيديو جمعها بالفنان محمد الشرنوبي من كواليس مسلسل “إش إش”، الذي يُعرض ضمن الموسم الرمضاني الحالي، كشفت من خلاله أسباب غضبها من المخرج محمد سامي.

في مقطع الفيديو يظهر محمد الشرنوبي وهو يمازح هالة قائلاً: “أستاذة هالة هنعمل إيه في المقاطيع اللي بيتجوزوا تحت؟ لترد عليه مازحة: هنضربهم بالنوا!”، في أجواء طريفة عكست روح المرح بين أبطال العمل في موقع التصوير.

وأرفقت الفنانة الفيديو بتعليق ساخر قالت فيه: “هو إحنا كنا بناكل إيه؟ بلح علشان يدينا طاقة؟ كنا بنصور لمدة 16 ساعة متواصلة، وفي حالة تبلد عاطفي، لكن الغيظ كان من محمد سامي مش من زواج إش إش ورجب أبداً!”.

تدور أحداث مسلسل “إش إش” في 30 حلقة، حول راقصة تُدعى “إش إش”، تحاول تغيير واقعها لكنها تواجه تحديات وعقبات، وتجد نفسها فجأة وسط عائلة “الجريتلي”، لتكتشف أن حياتها الجديدة مليئة بالأسرار المدفونة والمفاجآت غير المتوقعة.

ويضم المسلسل نخبة من الفنانين منهم مي عمر، ماجد المصري، هالة صدقي، محمد الشرنوبي، انتصار، إيهاب فهمي، إدوارد، علاء مرسي، شيماء سيف، طارق النهري، عصام السقا، ودينا. والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي.