رعب في كواليس “المداح”.. جدل حول ظهور الجن في التصوير

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثارت الفنانة المصرية لوسي جدلاً واسعًا بعد تصريحاتها عن كواليس تصوير مسلسل «المداح – أسطورة العشق»، حيث تحدثت عن وقائع غامضة، وادعت تعرضها لمواقف غير طبيعية خلال التصوير، وهو ما دفع الفنان حمادة هلال للرد عليها والتعليق على هذه المزاعم.

ففي تصريحات تلفزيونية، كشفت لوسي عن تفاصيل مرعبة واجهتها أثناء تصوير مشاهدها في المسلسل، حيث جسدت شخصية «هند بنت الأحمر»، وهي جنية قوية تحاول استدراج صابر المداح (حمادة هلال) إلى عالم الظلام.

وأوضحت أنها بحثت كثيرًا عن عالم الجن قبل التصوير، لكنها لم تكن تتوقع أن تعيش تجربة حقيقية معه، مشيرة إلى أنها تعرضت لمواقف غامضة ومخيفة، من بينها دخولها أحد مواقع التصوير المهجورة في الليل، حيث فوجئت بعاصفة قوية بمجرد وقوفها أمام الكاميرا.

كما أضافت أنها خلال أحد المشاهد التي كانت تتطلب رفعها بواسطة رافعة، تعطلت الآلة فجأة دون تفسير، مما اضطرها لاستخدام السلالم العادية لإنجاز المشهد. وأكدت أنها في أحد المشاهد الذي تتقمص فيه دور الجنية، شعرت برعشة شديدة وتوقفت عن الحركة، في حين كان أحد المشايخ يرش الماء من حولها ويقرأ القرآن، لكنها لم تسمع سوى أصوات غريبة أشبه بالتأوهات.

أما عن ردها على تصريحات حمادة هلال، فقد انتقدت ما قاله عن أن الأجواء الباردة كانت السبب وراء هذه المشاعر، مؤكدة أن ما حدث كان خارج نطاق الطبيعي.

هل كان الجن حاضرًا في موقع التصوير؟

عند سؤالها عن حقيقة وجود الجن أثناء التصوير، أكدت أن فريق العمل كان يصور في مواقع معزولة وسط الجبال، حيث كانوا يلاحظون ظهور كلاب وقطط غريبة الشكل بشكل مفاجئ، لكنها تعتقد أن قراءة القرآن المستمرة كانت تحميهم من التعرض لأي أذى.

كما أشادت بالبحث الدقيق الذي أجراه المؤلفون والمخرج قبل تقديم المسلسل، مؤكدة أنها لم تعترض على إعادة عرض مشاهدها في الجزء الخامس، لكنها طالبت بحقوقها المادية والأدبية.

ورد الفنان حمادة هلال على تصريحات لوسي خلال لقاء في برنامج «أسرار» على قناة «النهار»، مؤكدًا أنها ممثلة موهوبة، واصفًا إياها بـ»الكريمة جدًا»، متمنيًا لها عيد ميلاد سعيد.

وكشف أنه كان وراء ترشيحها للمشاركة في المسلسل، حيث اقترح اسمها على المخرج أحمد سمير فرج، الذي وافق على اختيارها وأشاد بأدائها.

أما عن كواليس التصوير، فقال: «واجهنا ظروفًا صعبة، حيث صورنا بعض المشاهد في وادي دجلة خلال الشهر الماضي، وكانت الأجواء باردة جدًا، ورأيت لوسي ترتعش فسألتها إن كان السبب البرد، لكنها أجابت بأنها تشعر بسخونة.

وبخصوص تصريحاتها عن ظهور الجن، علّق قائلاً: «لا أعرف لماذا قالت ذلك، أحيانًا يتم إطلاق تصريحات مثيرة للجدل بهدف جذب الانتباه وإنجاح الحلقة»، مشيرًا إلى أن الإعلامية التي أجرت معها الحوار ذات خبرة كبيرة، لكن بعض الحوارات تتجه إلى الإثارة أحيانًا.