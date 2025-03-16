شكرا لقرائتكم خبر عن جماعة الحوثي تفاجئ الجميع وتعلن رسمياً عن مصرع قيادات بارزة جراء غارات جوية أمريكية "تفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعترف موقع الصماد نيوز الموالي لجماعة الحوثيين بمصرع عشرات القيادات البارز الموالية لهم مع اسرهم.



وقال الموقع ينشر موقع منبر الاخبار كما جاء:

أقدم العدوان الأمريكي البريطاني منذ ساعات ، على تنفيذ غارات جوية استهدفت عددًا من الأعيان المدنية في العاصمة صنعاء بحي الجراف وشعوب وغارات اخرى في صعدة والبيضاء وذمار وحجة ، ما أسفر عن سقوط عدد من الشهداء من ال الحوثي و قيادات أنصار الله العليا ومجاهدوه الأبطال، بالإضافة إلى أفراد من أسرهم. في عدوان سافر سيتم الرد علية بكل قوة . ولن يمر دون رد



وتأتي هذه الجريمة في سياق التصعيد المستمر لقوى العدوان ضد الشعب اليمني، في انتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف الدولية، ما يكشف مجددًا الوجه الإجرامي لأمريكا وبريطانيا، اللتين تستهدفان الأبرياء وتقترفان المجازر بحق المدنيين.وفي محاولة لاثناء شعبنا اليمني عن مساندة غزة وشعب فلسطين



وإزاء هذا التصعيد الخطير، دعت الجهات المعنية كافة أبناء الشعب اليمني إلى رص الصفوف والوقوف خلف الجيش والأمن لمواجهة العدوان وحماية الأمن والاستقرار. كما حذّرت من محاولات العدو بث الشائعات والإرجاف للنيل من تماسك الجبهة الداخلية. حيث سيتم الاعلان عن التفاصيل في وقت لاحق