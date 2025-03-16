شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تدعو امريكا إلى هذا الأمر بشأن الضربات ضد الحوثيين في اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت وزارة الخارجية الروسية اليوم (الأحد)، إن الوزير سيرغي لافروف حث الولايات المتحدة على وقف الضربات التي تنفذها على جماعة الحوثي في اليمن.

وأضافت الوزارة أن لافروف تحدث هاتفياً مع نظيره الأميركي ماركو روبيو.

وذكرت الوزارة: «شدد سيرغي لافروف على الحاجة إلى وقف فوري لاستخدام القوة، وأهمية مشاركة كل الأطراف في حوار سياسي من أجل التوصل إلى حل يمنع مزيداً من إراقة الدماء».

وشن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ضربات عسكرية واسعة النطاق على الحوثيين المتحالفين مع إيران في اليمن أمس (السبت)، رداً على استئناف الجماعة لهجمات على ممرات الشحن في البحر الأحمر. وأسفرت الضربات الأميركية عن مقتل 31 على الأقل.

