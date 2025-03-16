شكرا لقرائتكم خبر عن تأمين طبي إلزامي في جميع المرافق الصحية الحكومية بدءًا من يوليو والان نبدء بالتفاصيل

صلاحيات رقابية

عدالة وشفافية

الدمام - شريف احمد - ألزم مجلس الضمان الصحي جميع المرافق الصحية الحكومية بالتعاقد مع شركات التأمين، وذلك اعتبارًا من الأول من يوليو 2025.يأتي هذا القرار في إطار سعي المجلس الدؤوب لتوفير خدمات التأمين الصحي في كافة المرافق الصحية، سواء كانت أهلية أو حكومية، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين من التأمين.وأوضح المجلس، أن هذا الإجراء يشمل إلزام جميع الجهات الحكومية الصحية بالتقيد بما ورد في دليل الإجراءات والعقد الاسترشادي المتوائم مع الدليل.أكد المجلس أنه سيقوم بممارسة صلاحياته الرقابية للتحقق من امتثال المرافق الصحية الحكومية لهذا التنظيم الجديد، بما يضمن تطبيقه على النحو الأمثل.ويهدف مجلس الضمان الصحي، وهو هيئة حكومية مستقلة ذات شخصية اعتبارية، إلى الإشراف على تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني، وحوكمة وتنظيم قطاع التأمين الصحي الخاص.ويسعى المجلس من خلال هذا القرار إلى تعزيز فعالية وكفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين، وتمكين أصحاب المصلحة من تحقيق العدالة والشفافية والتميز في الأداء.ويأتي هذا التوجه في إطار رؤية شاملة لتعزيز صحة المستفيدين من خلال بيئة تنظيمية تركز على الوقاية، وتمكين أصحاب العلاقة، وتحقيق الشفافية، والعدالة، والجودة، والكفاءة في قطاع التأمين الصحي.