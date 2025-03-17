شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث التجارة: رمز تسليم الشحنة إقرار من المتسوق بتسلم المنتجات والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - أوضح المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، أن رمز تسليم الشحنة في التجارة الإلكترونية، الذي يُعطى لمندوب شركة التوصيل عند التسلم، يُعد إقرارًا من المتسوق بتسلم المنتجات بشكل نظامي وسليم.وشدد الحسين على أهمية التأكد من الشحنة ومطابقتها للطلب، وسلامة وجودة المنتجات قبل إعطاء المندوب رمز التسليم.وأفاد الحسين بأنه يحق للمتسوق عدم تسلم الشحنة، في حال كان المنتج معيبًا أو غير مطابق للمواصفات المتفق عليها.وحث المتسوقين على معرفة حقوقهم في التجارة الإلكترونية، عبر دليل حقوق وواجبات المستهلك على موقع الوزارة على هذا الرابط.