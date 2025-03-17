الاقتصاد

متحدث التجارة: رمز تسليم الشحنة إقرار من المتسوق بتسلم المنتجات

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واس - الرياض 0 تبليغ

متحدث التجارة: رمز تسليم الشحنة إقرار من المتسوق بتسلم المنتجات

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الدمام - شريف احمد - أوضح المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، أن رمز تسليم الشحنة في التجارة الإلكترونية، الذي يُعطى لمندوب شركة التوصيل عند التسلم، يُعد إقرارًا من المتسوق بتسلم المنتجات بشكل نظامي وسليم.
وشدد الحسين على أهمية التأكد من الشحنة ومطابقتها للطلب، وسلامة وجودة المنتجات قبل إعطاء المندوب رمز التسليم.

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وأفاد الحسين بأنه يحق للمتسوق عدم تسلم الشحنة، في حال كان المنتج معيبًا أو غير مطابق للمواصفات المتفق عليها.
وحث المتسوقين على معرفة حقوقهم في التجارة الإلكترونية، عبر دليل حقوق وواجبات المستهلك على موقع الوزارة على هذا الرابط.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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