شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض: الحوثيون استهدفوا سفنا حربية أمريكية 174 مرة منذ 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقف في وجه "الإرهاب" لحماية التجارة الدولية، مشيرا إلى أن إدارته تتخذ إجراءات لإنهاء ما وصفه بتهديد الحوثيين للأمن الاقتصادي والوطني الأميركي.

وأضاف أن الحوثيين هاجموا أفرادا أمريكيين في الخارج وهددوا حلفاء واشنطن في المنطقة، مشدداً على أن أي "قوة إرهابية" لن تمنع السفن التجارية والبحرية الأمريكية من التحرك بحرّية في الممرات المائية العالمية، بحسب البيان.

وأشار البيت الأبيض إلى أن هجمات الحوثيين على الشحن البحري منذ عام 2023 أثرت سلبا على الأمن الاقتصادي الأميركي والتجارة العالمية، موضحا أن عدد السفن التجارية في البحر الأحمر انخفض من 25 ألفا سنويا إلى نحو 10 آلاف.

وذكر أن هجمات الحوثيين تسببت في تحويل مسار نحو 60% من السفن إلى أفريقيا بدلا من عبور البحر الأحمر، كما أنهم هاجموا السفن الحربية الأمريكية 174 مرة والسفن التجارية 145 مرة منذ عام 2023.