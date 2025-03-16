تكنولوجيا: Apple iPhone 17 Ultra: ثلاث ميزات قد تميزه عن iPhone 17 Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد أبل لإجراء تغييرات جذرية في تشكيلة iPhone لهذا العام، حيث تشير التقارير إلى أن iOS 19 سيحصل على إعادة تصميم شاملة.

بالإضافة إلى ذلك، يُشاع أن الشركة تخطط لاستبدال iPhone 16 Plus بطراز جديد كليًا يُدعى iPhone 17 Air، والذي قد يأتي بتصميم نحيف للغاية بسُمك 0.22 بوصة فقط، مع كاميرا خلفية واحدة وبطارية صغيرة نسبيًا.

في المقابل، من المتوقع أن تحصل الطرازات العليا من iPhone 17 على تصميم محسّن، مع وحدة كاميرا تمتد عبر عرض الهاتف بالكامل. كما يبدو أن أبل تركز بشكل خاص على ميزات الفيديو الجديدة، مما قد يجعل الإصدارات الأعلى من السلسلة بديلًا احترافيًا لكاميرات الفيديو المخصصة.

ووفقًا للتسريبات الأخيرة من Yeux1122، لن يحمل الإصدار الأعلى اسم iPhone 17 Pro Max كما كان متوقعًا، بل سيُطلق عليه iPhone 17 Ultra.

ومن أجل تبرير لقب “Ultra” الجديد، من المتوقع أن يتميز الهاتف بثلاث ترقيات رئيسية، إلى جانب شاشة OLED بحجم 6.9 بوصة، والتي ستكون حصرية لهذا الطراز دون iPhone 17 Pro الأصغر.

أولى هذه الترقيات قد تكون تصغير حجم الجزيرة الديناميكية، مما يوفر مساحة أكبر للشاشة ويجعل الاستخدام أكثر راحة. بالإضافة إلى ذلك، قد تُزوّد أبل الهاتف بنظام تبريد بغرفة بخار لتعزيز الكفاءة الحرارية، مما يُحسن الأداء أثناء تشغيل الألعاب أو تحرير الفيديو.

أما الترقية الثالثة، فمن المحتمل أن تشمل بطارية ذات كثافة طاقة أعلى، مما قد يستدعي تصميمًا أكثر سُمكًا لاستيعابها. وكما هو الحال مع أي تسريبات مبكرة، من الأفضل التعامل مع هذه المعلومات بحذر. من المتوقع أن تكشف أبل رسميًا عن سلسلة iPhone 17 في سبتمبر المقبل.

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