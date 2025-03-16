الخليج اليوم .. وزير الدفاع الأميركي: لن نتسامح مع هجمات الحوثيين

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أكد وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث أن بلاده لن تتسامح مع هجمات الحوثيين.

وأضاف في تغريدة مساء السبت، عقب بدء العملية العسكرية الأميركية ضد الحوثيين قائلاً "بالتوفيق لمحاربينا. لن نتسامح مع هجمات الحوثيين على السفن والطائرات الأميركية (وعلى قواتنا!)".

كما تابع "وإيران، راعيتهم، على علم بذلك. ستُستعاد حرية الملاحة. أميركا - في عهد الرئيس دونالد ترامب - لن تتراجع أبداً".

من جانبه قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن "الرئيس الأميركي وجه اليوم رسالة قوية وواضحة إلى الإرهابيين الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن".

وأضاف "يجب أن تتوقف هذه الهجمات على السفن الأميركية والشحن العالمي، وسنحاسبكم على ذلك. سنحمي شعبنا وحرية الملاحة".

وشنت الولايات المتحدة ضربات عسكرية واسعة في اليمن، بينما تعهد الرئيس الأميركي باستخدام "قوة مميتة ساحقة" ضد الحوثيين حتى يوقفوا هجماتهم على السفن.

فيما قالت وسائل إعلام تابعة للحوثيين، إن القصف "استهدف بغارات حي الجراف في مديرية شعوب شمال صنعاء"، دون ذكر مزيد من التفاصيل، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وأكد شهود عيان لـ(د ب أ)، "إن انفجارات عنيفة هزت صنعاء، وارتفعت أعمدة الدخان من على المواقع المستهدفة بالقرب من مطار صنعاء ومبنى التلفزيون في حي الجراف شمالي غرب صنعاء".

إلى ذلك قال الرئيس الأميركي إنه وجه بإطلاق عملية عسكرية "حاسمة وقوية ضد الحوثيين".

"سنستخدم القوة المميتة"

وأضاف ترامب في بيان"سنستخدم القوة المميتة الساحقة ضد الحوثيين إلى أن تتحقق الأهداف، ولن نتسامح مع عرقلة الحوثيين للملاحة".

كما أوضح"مقاتلونا الشجعان ينفذون الآن هجمات جوية على قواعد الإرهابيين وقادتهم ودفعاتهم الصاروخية لحماية الشحن الأميركي والأصول الجوية والبحرية، ولاستعادة حرية الملاحة".

وتابع "لن تمنع أي قوة إرهابية السفن التجارية والبحرية الأميركية من الإبحار في الممرات المائية الدولية ".

وحذر ترامب، من ضرورة التوقف عن دعم الحوثيين، وتوعد بمحاسبة "البلاد كاملة" على تصرفات وكيلها.

الحوثيون استأنفوا هجماتهم

تأتي هذه الغارات بعد أيام من إعلان الحوثيين استئناف هجماتهم ضد السفن الإسرائيلية قبالة سواحل اليمن، رداً على "الحصار الإسرائيلي على غزة" وفق زعمهم.

وكانت هجمات الحوثيين المدعومين من إيران قد توقفت منذ بدء دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ في يناير/كانون الثاني الماضي.