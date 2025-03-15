شكرا لقرائتكم خبر عن إحنا فى خدمتك.. 7 محاذير للجماهير تجنبك خطر الإيقاف فى المباريات والان مع تفاصيل الخبر

يقدم ”الخليج 365”، خلال شهر رمضان الكريم، خدمة يومية تتضمن الإجابة عن كل الأسئلة التي تدور فى أذهان الجماهير المصرية، والمتعلقة بعناصر اللعبة، ومن ضمنها المحاذير التي يجب على الجماهير اتباعها للوقاية من خطر الإيقاف فى المباريات.

1- السباب الجماعي.

2- استخدام الألعاب النارية أو قنابل الدخان.

3- استخدام الألعاب النارية أو قنابل الدخان بما يؤدي لإيقاف المباراة.

4- إلقاء الألعاب النارية أو قنابل الدخان داخل الملعب.

5- قذف زجاجات المياه أو أي أشياء صلبة داخل الملعب على الحكام أو مسؤولي المباراة.

6- اقتحام الجماهير لملعب المباراة.

7- إتلاف الجماهير للاستاد.