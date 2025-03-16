شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهزم سبورتنج 29 - 21 فى دورى سيدات كرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 16 مارس 2025 12:05 ص

فاز فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلي علي نظيره سبورتنج بنتيجة 29-21، في إطار الجولة الثالثة عشرة بدوري العمومي للموسم المحلي 2024-2025.

وتقام الجولة المقبلة السبت القادم بلقاءات بين كل من: الزهور مع الأهلي وسبورتنج مع سموحة والجزيرة مع الشمس والزمالك مع الطيران.

فاز فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره سموحة بنتيجة 31-22 على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر ليتوج باللقب.

أقيم اللقاء بحضور عدد محدد من كلا الناديين وأعضاء مجالس الإدارات.