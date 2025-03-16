جدل بين مكسيم خليل وشقيق فنان لبناني حول “مجازر” الساحل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثار الصحافي اللبناني منجد شريف، شقيق الفنان معين شريف، جدلاً واسعاً بعد مهاجمته الممثل السوري مكسيم خليل، على خلفية موقف الأخير من “المجازر” التي شهدها الساحل السوري مؤخراً، والتي راح ضحيتها 1383 مدنياً، وفق ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وكتب منجد شريف، في منشور عبر حسابه على فيسبوك: “أهمّ شيء لدي الآن هو أن أعرف شعور الممثل مكسيم خليل ودموعه التي ذرفها يوم أصبحت سوريا حرة. فليخبرنا اليوم عن شعوره بالنتيجة المذهلة التي وصلت إليها البلاد”.

جاءت هذه التصريحات بعد تعليق مكسيم خليل على الأحداث الدامية في الساحل السوري، حيث قال: “يا رب احمِ الشعب السوري. احمِ الأرواح السورية. يا رب هدّئ نفوسهم، ووسّع صدورهم”.

وأضاف في منشور آخر: “الرحمة لأرواح المدنيين العزل الذين يقعون بأيادٍ لا تعرف شيئاً عن الإيمان. الرحمة لأرواح الشباب السوريين الذين يحاولون حماية إخوانهم السوريين، وطالتهم أيادي النظام المجرم”.

لم يرد مكسيم خليل بشكل مباشر على تصريحات منجد شريف، لكن التفاعل الكبير مع تصريحاته يعكس استمرار الانقسام في المواقف السياسية داخل الوسط الفني والإعلامي اللبناني والسوري، وسط تصاعد التوترات في المنطقة.

وفي سياق آخر، يواصل مكسيم خليل حضوره على الساحة الفنية عبر بطولة مسلسل “تحت الأرض”، الذي تدور أحداثه في دمشق مطلع القرن العشرين، ضمن قالب درامي تشويقي يتناول جريمة وصراعاً بين مجموعة من التجار.