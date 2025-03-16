ديدي يواجه تهمًا جديدة قبل محاكمته بتهم الاتجار بالجنس

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أكد مغني الراب ومنتج الهيب هوب شون “ديدي” كومز، الجمعة في نيويورك، براءته من تهم جديدة وُجهت إليه قبل أسابيع قليلة من محاكمته في قضية يُتهم فيها بإدارة شبكة واسعة للاتجار بالجنس.

وبحسب لائحة الاتهام الجديدة، أجبر بي ديدي موظفيه على العمل لساعات طويلة والتزام الصمت بشأن اعتداءات جنسية كانوا شاهدين عليها، في ظل تهديدهم بتعنيفهم جسديا ومعنويا.

وستضاف هذه التهم إلى المحاكمة المقرر إطلاقها في الخامس من أيار/ مايو، والتي سيُحاكم خلالها بتهمة الاتجار بالبشر للاستغلال الجنسي والابتزاز ونقل أشخاص لأغراض الدعارة، وهي تهم سبق أن دفع ببراءته منها.

ينتظر ديدي (55 عاما) محاكمته وهو خلف القضبان، ويواجه احتمال السجن مدى الحياة. وخلال جلسة الاستماع الإجرائية الجمعة، بدا مرتاحا وكان يبتسم ولوّح بيده لداعميه، بينهم اثنان من أولاده ووالدته الذين كانوا حاضرين داخل محكمة مانهاتن الفدرالية.

وقد خفت نجم المغني، واسمه الحقيقي شون كومز، منذ الكشف في خريف عام 2023 عن العديد من الشكاوى، لا سيما اتهامات اغتصاب صادرة عن مغنية “آر أند بي” كاسي، وهو إجراء تمت تسويته أخيرا باتفاق “ودي” بحسب الطرفين.

أوقف خلال الخريف الماضي، واتهمه القضاء الأمريكية بوضع “إمبراطوريته” الموسيقية في خدمة منظومة عنيفة من الاتجار لأغراض الاستغلال الجنسي والابتزاز. ومُذّاك، أصبح هدفا لشكاوى مدنية من أكثر من 120 ضحية مزعومة.

ووصفته مدعيات بأنه مفترس جنسي عنيف يستخدم الكحول والمخدرات لإخضاع ضحاياه.

وأسس المغني شركة “باد بوي ريكوردس” للإنتاج عام 1993، وأصبح من خلالها شخصية رئيسية في مجال الهيب هوب، ومن أبرز الذين تولى إنتاج أعمالهم “ذي نوتوريوس بيغ” الذي قُتل في لوس أنجليس عام 1997، وماري جي بلايج.