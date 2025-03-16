رسالة خاصة من أمينة خليل لنجوم رمضان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الفنانة أمينة خليل، على حسابها الخاص بـ”إنستغرام” صورة مجمعة لبعض الأعمال الدرامية التي سيتم عرضها في الجزء الثاني من رمضان قدمت من خلالها التهنئة والدعم لزملائها على مسلسلاتهم.

وكتبت أمينة معلقة على الصورة قائلة: “مبروك مقدمًا لينا كلنا، وألف مبروك لكل الحبايب اللي خلاص خلصوا، كنتم متعة ولذة وألف ألف مبروك، كل سنة وانتوا طيبين”.

وتخوض أمينة خليل الموسم الرمضاني بمسلسل “لام شمسية” والذي يبدأ عرض أولى حلقاته اليوم (الأحد) 16 رمضان، وهو من بطولة أحمد السعدني ومحمد شاهين ويسرا اللوزي وأسيل عمران وصفاء الطوخي وثراء جبيل وياسمينا العبد وعلي البيلي.

كانت أمينة خليل قد وصفت مسلسلها الرمضاني الجديد “لام شمسية” بأنه تحدٍ كبير، وسيكون مفاجأة للجمهور هذا العام، مؤكدة أن العمل يطرح قضية مجتمعية ذات أهمية بالغة، ويقدّمها بأسلوب مختلف وهي مكتوبة بحرفية ومعالجة متميزة.

تجسد أمينة خليل خلال الأحداث شخصية “نيللي”، وهي معلمة تعمل في مدرسة تديرها والدة وسام، صديق زوجها المقرب طارق. تجد نيللي نفسها في موقف صعب عندما تكتشف أن زوجها متزوج من أخرى، وأن وسام كان على علم بذلك، لكنه أخفى الأمر عنها.

والعمل من تأليف مريم نعوم، وإخراج كريم الشناوي، وتكرر أمينة خليل تعاونها مع الشناوي، حيث ظهر وجود تفاهم مشترك بينهما في الأعمال السابقة التي تعاونا فيها من قبل.