تفاعل واسع مع منشور لـ هدى المفتي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الفنانة هدى المفتي على حسابها الخاص بـ”إنستغرام” صوراً من كواليس مسلسل “80 باكو” الذي انتهى عرضه في النصف الأول من موسم رمضان الحالي، وجهت من خلال التعليق عليها رسالة شكر لفريق العمل قالت فيها: “ممتنة جداً وشكراً على كل حد خد من وقتة وباركلي وقالي رأيه، سعيدة جداً إنكم اتبسطوا فرحانة من قلبي إنكم حبيتوا بوسي وحاسة إني محظوظة إني اتعرفت على ممثلين موهوبين اتعلمت منهم كلهم وكرو تعبوا جدا عشان نوصل للنجاح دا كلنا مع بعض”.

ووجهت رسالة لكل امراة وجدت نفسها في نفس الظروف قائلة: “كل ست تقدر تبدأ لوحدها دايماً الفكرة فيكي وفحبك وتقديرك لنفسك اعرفي قيمتك كويس إنتي غالية غالية قوي”.

كانت هدى المفتي قد ردت على تهنئة مغني الراب ويجز لها على نجاحها في المسلسل، حيث نشر على خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابه الخاص بـ”إنستغرام” رسالة تهنئة وكتب قائلاً: “ألف ألف مبروك مختار ــ خالد مختار، وبوسي ــ هدى المفتي، على مسلسل 80 باكو.. فرحتلكوا أوي علشان أنتوا الاتنين.. إخواتي”.

لترد عليه هدى من خلال خاصية القصص المصورة الملحقة عبر حسابها بـ”إنستجرام”، قائلة: “الله يبارك فيك يا ويجز بنتعلم منك يانجم”.

مسلسل “80 باكو” بطولة: هدى المفتي، انتصار، رحمة أحمد، دنيا سامي، محمد لطفي، سماح أنور، خالد مختار، حمزة العيلي، محمود يسري، إنعام سالوسة، وياسمين الهواري، ومن تأليف غادة عبدالعال وإخراج كوثر يونس.