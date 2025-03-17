شكرا لقرائتكم خبر عن فهد البطل الحلقة 16.. فهد يتزوج آسيا ابنة توفيق التمساح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الـ 16 من مسلسل فهد البطل زواج الفنان أحمد العوضي "فهد" من آسيا "يارا السكري"، ولكن أثناء توقيع عقد الزواج اصطدم الحضور بدخول الفنانة ميرنا نور الدين "كناريا" عليهم، وهو ما جعلهم يتوقفون بعدما صرخ فيها التمساح "البزاوي"، ولكن فهد أمر الجميع بالسكوت وخرج مع زوجته وأخبرها بأنه عند وعده، وأن تلك الزيجة هو مجبور عليها.

مواعيد عرض مسلسل فهد البطل الحلقة



يعرض مسلسل فهد البطل على قناة ON في تمام الساعة 9:45 مساء، والإعادة الأولى في تمام الساعة 6:45 صباحا، بينما يعرض على on دراما في تمام الساعة 12 صباحا، ويعاد عرضها 12 ظهرا، و4:30 مساء.

ويعرض على قناة الحياة فى تمام الساعة 10:45 مساء، والإعادة الأولى 5:00 صباحا، والإعادة الثانية 10:45 صباحا، بالاضافة إلى عرضه بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الرقمية.

تدور أحداث مسلسل فهد البطل حول فهد الشاب الصعيدي الذى يضطر للهروب من أهله بسبب الظلم الذي تعرض لها، وبعد استقراره في القاهرة تتعرض شقيقته لحادث يجعله تدخل في معارك وصراعات لا تنتهي، من أجل الحصول على حق شقيقته.

مسلسل فهد البطل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار شعبى مع خط درامى صعيدى، وبطولة أحمد العوضى، أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، لوسى، عصام السقا، محمود البزاوى، يارا السكرى، صفاء الطوخى، صفوة، عزت زين، عايدة رياض، حجاج عبد العظيم، أحمد عبد الله محمود وآخرين.



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