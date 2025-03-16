بعد تميزه في “تحت سابع أرض”.. أنس طيارة يكشف الكواليس

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تحدث النجم أنس طيارة عن كواليس مشاركته في مسلسل “تحت سابع أرض”، معبراً عن سعادته بالدور الذي يقدمه وبتفاعل الجمهور الكبير مع أحداث العمل على السوشال ميديا.

وأكد خلال لقائه في برنامج “تفاعلكم” على “العربية.نت” أن “الجميع كان يراهن على نجاح العمل، الحمد لله الجهد المبذول في المسلسل ظهر بوضوح”، مشيراً إلى وجود “كيمياء خاصة” بينه وبين النجمين تيم حسن وكاريس بشار.

وعبّر عن سعادته بأبطال المسلسل، وقال: “العمل مع تيم حسن و كاريس بشار كان تجربة رائعة، شعرت بالراحة التامة في التصوير بفضل أسلوبهما المهني المحترف”.

وعن الصعوبات التي مرت معهم خلال التصوير المستمر إلى الآن، قال: “واجهنا بعض الصعوبات في التصوير، واضطررنا لفتح كاميرا ثانية في بعض الأوقات بسبب ضغط الوقت”.

وحول مشواره الفني ودراسته للتمثيل، أكد أنس أن “التمثيل يتطلب التجربة والعمل الجاد، وأنا دائمًا أحاول أن أقدم الأفضل”، مشدداً على أهمية تقديم الأدوار التي تترك أثراً حقيقيًا لدى الجمهور وقال: “أنا لا أبحث عن الشهرة بقدر ما أبحث عن تقديم شخصية تلامس القلوب وتظل في ذاكرة الناس”.

ويطل طيارة هذا العام بدور “زين”، وهو شقيق “المقدم موسى” الذي يقدمه النحم تيم حسن، المقدّم النزيه في الجيش الذي يرفض الرشاوى. لكن زين يقرر أن يمشي عكس أخيه، ويتاجر وشقيقه في تزوير الدولارات في المطبعة التي ورثاها عن والدهما.