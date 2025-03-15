شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية: ننتظر بت اللجنة الأولمبية فى شكوى الأهلي.. وملتزمون بالقرار والان مع تفاصيل الخبر

أكدت رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم أنها فى انتظار البت فى الشكوى المقدمة من النادي الأهلي إلى اللجنة الأولمبية المصرية ، والالتزام بقرار اللجنة الأولمبية في ذلك الشأن.

يأتي ذلك في ضوء قرارات رابطة الأندية المحترفة التي تم الإعلان عنها منذ قليل بشأن أحداث مباراة الأهلي والزمالك الأخيرة في الدوري المصري والتي لم يذهب الأهلي لخوضها.

وكانت الرابطة قد أعلنت عقوبات الجولة الأولى من الدور الثاني ببطولة الدوري المصري، ويأتي في مقدمتها اعتماد نتيجة المباراة باعتبار نادي الزمالك فائزاً بنتيجة 3-0 وذلك وفقاً للمادة (4.17) من لائحة المسابقة ، كما قررت خصم ثلاث نقاط من الأهلي بخلاف النقاط الخاصة بالمباراة التي اعتبر فيها مهزوماً مع تحمل النادي الأهلي جميع الخسائر الناتجة عن فقدان الدخل من العقود التجارية وعقود البث وكافة النفقات الأخرى المترتبة على المشاركة في مباريات المسابقة قبل الانسحاب بناءً على مطالبة صادرة من الجهات أصحاب الحقوق وذلك وفقاً للمادة (8.17) من لائحة المسابقة.

وقرر مجلس الأهلي في اجتماعه اليوم، السبت، التقدم بشكوى إلى اللجنة الأولمبية المصرية تجاه كل من الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة بخصوص ما تم من إجراءات مخالفة للوائح بشأن مباراة القمة، والعمل على إقامتها بحكام مصريين بالمخالفة لقرار رابطة الأندية المحترفة، (المنوطة بتنظيم مسابقة الدوري) بإقامة المباراة بطاقم تحكيم أجنبي لضمان العدالة بين كل الأطراف.

وأعلنت اللجنة الأولمبية المصرية إحالة الشكوى المقدمة من الأهلي ضد الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة، بشأن واقعة مبارة القمة بالدوري المصري، إلى اللجنة المختصة ، وأكدت اللجنة الأولمبية المصرية أنها ستسعى للرد على الشكوى الواردة من جانب الأهلي قبل بدايه الجولة التالية من مسابقة الدوري المصري.

ورفض الأهلي الذهاب لاستاد القاهرة لمواجهة الزمالك في القمة رقم 130 التي كان مُقررلهاً التاسعة والنصف مساء الثلاثاء الماضي في الجولة الأولى للمرحلة النهائية لبطولة الدوري الممتاز والتي لم يحضرها الأهلي، فأطلق محمود بسيوني حكم اللقاء صافرته مُعلناً نهاية اللقاء بعد مرور 20 دقيقة.