شكرا لقرائتكم خبر عن خليه علي فطارك.. اللحم الأحمر يمدك بمضادات الأكسدة ويقوي المناعة والان مع تفاصيل الخبر

اللحم يعتبر عنصرًا أساسيًا على مائدة رمضان في الكثير من الدول، وله فوائد صحية متعددة عند تناوله باعتدال، وقدم الدكتور أسامة فكري استشاري الجهاز الهضمي والتغذية الإكلينيكية في معهد الكبد القومي، فوائد اللحم علي مائدة رمضان، ومنها:

1. تعويض نقص الطاقة

بعد الصيام لساعات طويلة، يحتاج الجسم إلى مصدر طاقة غني بالبروتين لتعويض نقص العناصر الغذائية.

2. الشعور بالشبع لفترة أطول

البروتين الموجود في اللحم يهضم ببطء، مما يساعد في الحفاظ على الشعور بالشبع لوقت أطول ويمنع تناول الطعام بكميات كبيرة.

3. تقوية العضلات والحفاظ على الكتلة العضلية

اللحم يحتوي على الأحماض الأمينية الأساسية الضرورية لبناء وإصلاح الأنسجة العضلية.

4. غنية بالبروتين عالي الجودة

البروتين ضروري لنمو الجسم، إصلاح الأنسجة، وتقوية جهاز المناعة.

5. مصدر جيد للفيتامينات والمعادن

فيتامين B12: ضروري لتكوين خلايا الدم الحمراء وتحسين وظائف الجهاز العصبي.

الحديد: يساعد في إنتاج الهيموجلوبين الذي ينقل الأكسجين في الدم.

الزنك: يقوي جهاز المناعة ويساهم في التئام الجروح.

السيلينيوم: يحمي الخلايا من التلف ويحافظ على صحة الجهاز المناعي.

6. تحسين وظائف المخ

الأحماض الدهنية مثل أوميجا3 الموجودة في اللحوم الحمراء والمأكولات البحرية تدعم صحة الدماغ.

7. تحسين الهضم:

تناول اللحم مع الأطعمة الغنية بالألياف مثل الخضروات يساعد في تحسين عملية الهضم.

نصائح لتناول اللحوم بشكل صحي في رمضان 1. اختيار اللحوم قليلة الدهن

مثل صدور الدجاج، اللحوم الحمراء الخالية من الدهون، والأسماك.

2. طريقة الطهي

يفضل الشواء أو السلق أو الطهي بالبخار بدلاً من القلي.

3. تجنب الإفراط

الاعتدال في تناول اللحوم مهم لتجنب مشاكل الهضم أو زيادة الكوليسترول.

4. تناولها مع الخضراوات

إضافة الخضراوات الورقية أو السلطات يساعد في تعزيز الهضم والاستفادة من العناصر الغذائية بشكل أفضل.