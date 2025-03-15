7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم السبت، 15 - 3 - 2025، العديد من الأحداث الرياضية المهمة، وأبرزها، الأهلي يُنهي إجراءات السفر إلى موريتانيا لمواجهة الهلال السوداني بدوري الأبطال، والإصابة تبعد أحمد فتوح عن مباراة الزمالك أمام سموحة ومعسكر منتخب مصر.

الإهلي يُنهي إجراءات السفر إلى موريتانيا لمواجهة الهلال السوداني بدوري الأبطال

يُنهي مسئولو النادي الأهلي خلال الأيام الحالية إجراءات السفر إلى موريتانيا لخوض مباراة الهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا ، حيث يقوم الجهاز الإداري في الأهلي بإنهاء إجراءات السفر وحجز فندق الإقامة هناك وغيرها من ترتيبات الرحلة بالتنسيق مع السفارة المصرية في موريتانيا.

الإصابة تبعد أحمد فتوح عن مباراة الزمالك أمام سموحة ومعسكر منتخب مصر

استبعد الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه بيسيرو أحمد فتوح من قائمة الفريق أمام سموحة فى المباراة المقرر لها في التاسعة ونصف مساء اليوم السبت، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس مصر.

الأهلى يستغل مباريات كأس العاصمة لتجهيز معلول وطاهر

يستغل الجهاز الفني لفريق الأهلي المشاركة في بطولة كأس عاصمة مصر من أجل تجهيز الثنائي علي معلول وطاهر محمد طاهر العائدين من الاصابة، بسبب غيابهما لفترة طويلة عن المشاركة في المباريات.

اليوم.. الزمالك يواجه سموحة فى ربع نهائى كأس مصر

يلتقى فريقا الزمالك وسموحة في التاسعة والنصف مساء ،اليوم، السبت على استاد القاهرة الدولي،ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس مصر، في لقاء من المتوقع أن يحمل طابع الإثارة الكروية بينهما لرغبة كل طرف في الفوز والصعود إلى الدور نصف النهائي.

غزل المحلة يتطلع لتجميد أرصدة البنك الأهلي في كأس مصر الليلة وخطف بطاقة المربع الذهبي

يستضيف فريق غزل المحلة نظيره البنك الأهلي في التاسعة والنصف مساء اليوم السبت على استاد الغزل بمدينة المحلة ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس مصر، في مباراة ستكون صعبة على الفريقين، لرغبة كل فريق في المنافسة على استكمال مشواره في البطولة.

حكام مباريات اليوم فى كأس مصر.. أحمد الغندور للزمالك وسموحة

أعلنت لجنة الحكام التابعة لاتحاد الكرة عن حكام مباريات اليوم السبت في الدور ربع النهائي لكأس مصر، ويأتي على رأسها أحمد الغندور لمباراة الزمالك وسموحة.

جلسة منتظرة بين لجنة التخطيط وبدر حامد لتطوير قطاع ناشئين بالزمالك

يعقد أحمد حسام ميدو عضو لجنة التخطيط بنادى الزمالك، جلسة مع بدر حامد رئيس قطاعات كرة القدم بالقلعة البيضاء، من أجل مناقشة ملف تطوير القطاعات، والعمل على تحقيق اكبر استفادة منها.