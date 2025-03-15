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الأونروا: افتتحنا 130 مقرا مؤقتا بغزة لتعليم نحو 47 ألف طفل

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الأونروا: افتتحنا 130 مقرا مؤقتا بغزة لتعليم نحو 47 ألف طفل

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القاهرة - سامية سيد - كتبت: هند المغربي

السبت، 15 مارس 2025 03:12 م

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا، إنها افتتحت 130 مقرا تعليميا مؤقتا في غزة، ما أتاح التعلم المباشر لنحو 47 ألف طفل بانحاء القطاع.

وذكر بيان أصدره مفوض عام الأونروا فيليب لازاريني -على حسابه بمنصة "إكس" اليوم السبت أن الأونروا ما تزال أكبر مزود لخدمات التعلم في حالات الطوارئ والدعم النفسي والاجتماعي في غزة. وشدد على أن التعليم يُعيد لأطفال غزة بعض الأمل ويساعدهم على التعافي، لافتا إلى دور التعليم في التغلب على الصدمات التي لا توصف والتي يعاني منها الأطفال.

ومن جانبه قال مفوض عام الأونروا فيليب لازاريني "أمامنا طريق طويل لنقطعه لتشجيع المزيد والمزيد من الأطفال على التعلم". وأضاف أن التحديات بغزة كبيرة، ولا وقت لنضيعه، هدفنا هو تجنب جيل ضائع من الأطفال الفلسطينيين.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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