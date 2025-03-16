شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة الإخبارية: غارات أمريكية على معسكر للحوثيين و18 قتيلا على الأقل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية، بشن عدد من الغارات تستهدف معسكر القصير التابع للحوثيين في قيفة شمال مدينة رداع بمحافظة البيضاء ومحافظة حجة الساحلية في اليمن.

فيما أعلن إعلام حوثي، بأن هناك 18 قتيلا على الأقل في الغارات على صعدة وصنعاء في اليمن.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" أن الضربات العسكرية ضد جماعة الحوثي في اليمن ستستمر، وفقًا لما نقلته وكالة "رويترز" عن مسؤول أمريكي، الذي أشار إلى أن الهجمات قد تستمر لأيام وربما أسابيع.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، السبت، بدء العملية العسكرية، محذرًا الحوثيين من مغبة استمرار هجماتهم على السفن في البحر الأحمر. وقال ترامب إن الولايات المتحدة لن تتهاون مع أي تهديد لحركة الشحن الدولية، مضيفًا: "إن لم تتوقفوا، فستشهدون جحيمًا لم تروا مثله من قبل".