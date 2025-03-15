شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الزمالك مع صافرة أحمد الغندور قبل مواجهة سموحة الليلة بكأس مصر؟ والان مع تفاصيل الخبر

يلتقى فريقا الزمالك وسموحة في التاسعة والنصف مساء اليوم، السبت، باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس مصر، في لقاء من المتوقع أن يحمل طابع الإثارة الكروية بينهما لرغبة كل طرف في الفوز والصعود إلى الدور نصف النهائي.

ويدير مباراة الزمالك وسموحة الليلة أحمد الغندور حكمًا للساحة، على أن يساعده الثنائي أسامة عبد اللطيف ومصطفى عطية، بينما سيكون الحكم الرابع جلال أحمد.

وعادت تقنية الفيديو فى مباريات الدور ربع النهائي من البطولة بعد غيابها فى الدور 32 وبعض مباريات ثمن النهائي، حيث سيقود غرفة VAR الحكم وائل فرحان ويساعده محمد عبد العزيز.

وأدار الحكم أحمد الغندور 21 مباراة سابقة لفريق الزمالك قبل مواجهة سموحة، حقق الزمالك الفوز فى 15 مواجهة مقابل ثلاث تعادلات وتلقى 3 هزائم.

يدخل الزمالك المباراة منتشياً بتعزز آماله فى المنافسة على لقب الدوري، عقب الفوز الاعتباري الذى حققه أمام الأهلى في لقاء القمة الثلاثاء الماضي، بعد انسحاب المارد الأحمر اعتراضاً على إقامة المباراة بطاقم تحكيم مصري.