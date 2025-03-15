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شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد| صور من ارتفاع شاهق ترصد انسيابية تدفق قاصدي المسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - رافقت عدسة وكالة الأنباء السعودية "واس" بمنطقة مكة المكرمة طيران الأمن في رئاسة أمن الدولة في طلعاته الجوية، حيث رصدت من الجو ما يعيشه ضيوف الرحمن من المصلين والمعتمرين والزوار في ساحات المسجد الحرام من راحة واطمئنان وهم يؤدون شعائرهم بكل خشوع وسكينة وأمان.
ومن ارتفاع شاهق وثقت العدسات تدفق قاصدي بيت الله الحرام بكثافة للمسجد الحرام، حيث أبرزت اللقطات المصورة بأبعاد مختلفة انسيابية التنقلات والحركة لضيوف الرحمن بين ساحات وأروقة وأدوار المسجد الحرام.
ومن ارتفاع شاهق وثقت العدسات تدفق قاصدي بيت الله الحرام بكثافة للمسجد الحرام، حيث أبرزت اللقطات المصورة بأبعاد مختلفة انسيابية التنقلات والحركة لضيوف الرحمن بين ساحات وأروقة وأدوار المسجد الحرام.