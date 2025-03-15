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شاهد| صور من ارتفاع شاهق ترصد انسيابية تدفق قاصدي المسجد الحرام

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واس - مكة المكرمة 0 تبليغ

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  • شاهد| صور من ارتفاع شاهق ترصد انسيابية تدفق قاصدي المسجد الحرام 2/3
  • شاهد| صور من ارتفاع شاهق ترصد انسيابية تدفق قاصدي المسجد الحرام 3/3

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الدمام - شريف احمد - رافقت عدسة وكالة الأنباء "واس" بمنطقة مكة المكرمة طيران الأمن في رئاسة أمن الدولة في طلعاته الجوية، حيث رصدت من الجو ما يعيشه ضيوف الرحمن من المصلين والمعتمرين والزوار في ساحات المسجد الحرام من راحة واطمئنان وهم يؤدون شعائرهم بكل خشوع وسكينة وأمان.
ومن ارتفاع شاهق وثقت العدسات تدفق قاصدي بيت الله الحرام بكثافة للمسجد الحرام، حيث أبرزت اللقطات المصورة بأبعاد مختلفة انسيابية التنقلات والحركة لضيوف الرحمن بين ساحات وأروقة وأدوار المسجد الحرام.
انسيابية تدفق قاصدي بيت الله الحرام - واس
انسيابية تدفق قاصدي بيت الله الحرام - واس

مشاريع المسجد الحرام

ورصدت التوسعات الكبيرة والجبارة التي نفذتها وتنفذها حكومة خادم الحرمين الشريفين في المسجد الحرام من سماء مكة المكرمة، بواسطة طيران الأمن في رئاسة أمن الدولة، للاطلاع على مشاريع المسجد الحرام والتطورات التنموية في العاصمة المقدسة، والخدمات التي تقدمها الجهات ذات العلاقة لضيوف الرحمن.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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