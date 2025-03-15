اخبار الخليج

الخليج اليوم .. السعودية.. توفير خدمة هي الأولى من نوعها للنساء في الحرم المكي (صور)

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الخليج اليوم .. السعودية.. توفير خدمة هي الأولى من نوعها للنساء في الحرم المكي (صور)

الرياض - كتب موسى القحطاني - "حماس" تؤكد مرونتها في المفاوضات وتدعو إسرائيل إلى تحمل مسؤولياتها لإنهاء الحرب السبت ، ١٥ مارس ٢٠٢٥

نتنياهو يعلن قبوله خطة المبعوث ويتكوف ويتهم "حماس" برفضها السبت ، ١٥ مارس ٢٠٢٥

بعد تصفيته بغارة أمريكية.. تداول صور نادرة لـ"أبو خديجة" وزوجته "أم حسين الشيشانية" السبت ، ١٥ مارس ٢٠٢٥

بلدية رفح تحذر من كارثة إنسانية جراء انقطاع المياه السبت ، ١٥ مارس ٢٠٢٥

الديوان الملكي يعلن وفاة أميرة سعودية السبت ، ١٥ مارس ٢٠٢٥

.. توفير خدمة هي الأولى من نوعها للنساء في الحرم المكي (صور) السبت ، ١٥ مارس ٢٠٢٥

لأول مرة.. السعودية تتفوق على مصر وإسرائيل في المقاتلات العسكرية السبت ، ١٥ مارس ٢٠٢٥

الأوقاف السورية تعلن أعداد الحجاج لموسم 1446 هجري السبت ، ١٥ مارس ٢٠٢٥

الولايات المتحدة.. تحذير هام من تونة معلّبة قد تسبب الشلل السبت ، ١٥ مارس ٢٠٢٥

بيان مصري حول جهود إنهاء حرب أوكرانيا السبت ، ١٥ مارس ٢٠٢٥

"سامسونغ" قد تطلق سماعات بتقنية التوصيل العظمي الجمعة ، ١٤ مارس ٢٠٢٥

نار اشتعلت فجأة.. شاهد الركاب يفرون من طائرة عبر جناحها الجمعة ، ١٤ مارس ٢٠٢٥

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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