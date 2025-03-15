شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل إخواتي.. ما تعملش زي "نجلاء" وابعد عن الرغبة في الانتقام والان مع تفاصيل الخبر

بدأت نجلاء "جيهان الشماشرجى"، خلال أحداث الحلقة الرابعة عشرة من مسلسل إخواتي، في تنفيذ خطة للانتقام من شقيقاتها، بعد اكتشافها تورطهن في مقتل زوجها ربيع "أحمد حاتم".

وبدأت نجلاء في توريط شقيقاتها بمشكلات كبيرة، ثم إخبارهن بأنها علمت مسبقًا بما سيحدث لهن في أحلامها، وذلك لتحقيق انتقامها منهن.

وقد يسعى البعض للانتقام ممن تسبب لهم في متاعب أو إيذاء، سواء كان ماديًا أو معنويًا، ظنًا منهم أن ذلك سيرد إليهم اعتبارهم، دون الانتباه إلى أن الانتقام يلحق أضرار نفسية كبيرة للشخص الذى يقوم بالانتقام.

ما هو الانتقام؟

وفقًا لموقع "Psychology today"، يعتبر الانتقام أمر شخصي مدفوعا بقوة بالعاطفة، وقد يكون دافع الانتقام في البداية ناجما عن مشاعر الغضب، كما أن من يسعى للانتقام يعتقد أنه سيشعر بالرضا أو المتعة عند تحقيق انتقامه، أو أنه سيجعله يشعر بالتحسن، وهو ما يؤدى إلى استمرار مشاعر السعي للانتقام، حيث يستخدم الضحية الإساءة التي تعرض لها كمبرر للمزيد من الانتقام.

وتعد الأفكار والسلوكيات الانتقامية بمثابة تشتيت مؤقت للانتباه عن المعاناة الأساسية للشخص، وغالبًا ما يكون الانتقام رد فعل بشري أولي تجاه الإساءة التي تعرض لها، ويعتقد الشخص الراغب في الإنتقام قد يشعر الشخص الذى تسبب في الإساءة بنفس المعاناة.

التخلي عن الرغبة في الإنتقام

التخلي عن الرغبة في الانتقام يتطلب تقوية الجانب العقلانى للشخص، حتى يتغلب على الجانب العاطفى لديه، بهدف زيادة القدرة على ضبط النفس حتى لو استمرت الرغبة في الإنتقام في التواجد، كذلك تعزيز القدرة على التسامح، مع النفس قبل الأخرين، مما يتطلب مراقبة ذاتية مستمرة والالتزام بالتغيير، بجانب تطوير رد فعل تلقائي جديد في حالة التعرض للأزمات أو الإساءة.

ويجب أيضا تذكر أن تركيز الشخص على تحقيق أهدافه الشخصية يجعله، يجعله ينصرف عن الرغبة في الإنتقام ويساعده على المضي قدمًا في حياته، رغم كل المصاعب التي عانى منها.

قصة مسلسل إخواتي

تدور أحداث مسلسل إخواتي في إطار إجتماعى حول أربع شقيقات يتعرض زوج إحداهن للقتل وبسبب أمر ما يتم التحقيق في لغز مقتل الزوج ليتم الكشف عن العديد من المفاجآت الصادمة وتتناول الأحداث الأحلام والرؤى التي يحلم بها بطلات المسلسل وتأثير الأعمال.

أبطال مسلسل إخواتي

مسلسل إخواتي من بطولة كل من، نيللي كريم، روبي، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، نبيل عيسى، على صبحي، إسلام حافظ، وغيرهم من الفنانين، وهو من إخراج محمد شاكر خضير، وتأليف مهاب طارق وإنتاج شركة "ميديا هب - سعدي جوهر".

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