شكرا لقرائتكم خبر عن بينها الصينية.. تقديم خطب ودروس المسجد الحرام بأكثر من 11 لغة والان نبدء بالتفاصيل

خطب ودروس المسجد الحرام

الدروس الإثرائية في رمضان والحج

الدمام - شريف احمد - تواصل الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي جهودها في تقديم خطب ودروس المسجد الحرام بعدة لغات معتمدة.وتُبث ترجمة الخطب الأساسية بما في ذلك خطب الجمعة والعيدين، وخطب عرفة والخسوف والكسوف، والاستسقاء عبر منصة منارة الحرمين الشريفين.وتترجم الخطب إلى 11 لغة تشمل الإنجليزية، الفرنسية، الأردية، الملاوية، الفارسية، الهوساوية، الصينية، الروسية، البنغالية، التركية الإندونيسية.مما يسهم في إيصال الرسالة إلى نطاق واسع من الناطقين بهذه اللغات حول العالم.وتشمل الخدمات ترجمة دروس أصحاب المعالي والفضيلة، والدروس الإثرائية في موسمي رمضان والحج، إضافة إلى ترجمة المؤتمرات والندوات التي تعقد داخل المسجد الحرام.هذا وتعمل الهيئة على مراجعة وتدقيق النصوص المترجمة للوحات الإرشادية والشاشات الإلكترونية داخل المسجد الحرام وساحاته.