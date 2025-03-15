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شكرا لقرائتكم خبر عن بينها الصينية.. تقديم خطب ودروس المسجد الحرام بأكثر من 11 لغة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تواصل الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي جهودها في تقديم خطب ودروس المسجد الحرام بعدة لغات معتمدة.
وتُبث ترجمة الخطب الأساسية بما في ذلك خطب الجمعة والعيدين، وخطب عرفة والخسوف والكسوف، والاستسقاء عبر منصة منارة الحرمين الشريفين.
مما يسهم في إيصال الرسالة إلى نطاق واسع من الناطقين بهذه اللغات حول العالم.
هذا وتعمل الهيئة على مراجعة وتدقيق النصوص المترجمة للوحات الإرشادية والشاشات الإلكترونية داخل المسجد الحرام وساحاته.
وتُبث ترجمة الخطب الأساسية بما في ذلك خطب الجمعة والعيدين، وخطب عرفة والخسوف والكسوف، والاستسقاء عبر منصة منارة الحرمين الشريفين.
خطب ودروس المسجد الحراموتترجم الخطب إلى 11 لغة تشمل الإنجليزية، الفرنسية، الأردية، الملاوية، الفارسية، الهوساوية، الصينية، الروسية، البنغالية، التركية الإندونيسية.
مما يسهم في إيصال الرسالة إلى نطاق واسع من الناطقين بهذه اللغات حول العالم.
الدروس الإثرائية في رمضان والحجوتشمل الخدمات ترجمة دروس أصحاب المعالي والفضيلة، والدروس الإثرائية في موسمي رمضان والحج، إضافة إلى ترجمة المؤتمرات والندوات التي تعقد داخل المسجد الحرام.
هذا وتعمل الهيئة على مراجعة وتدقيق النصوص المترجمة للوحات الإرشادية والشاشات الإلكترونية داخل المسجد الحرام وساحاته.